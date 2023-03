I pasti consumati di sera - Cruciverba

Nella religione ebraica lo Shabbat (detto anche Shabbath, Shabbos secondo la pronuncia ashkenazita, Shabbes come dicono i religiosi in yiddish, Shabat o anche Sciabbadde), in ebraico: , è la festa del riposo, che è celebrata ogni sabato.

Cene Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ene] (Scé Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['e] in dialetto bergamasco) è un comune italiano di 4 111 abitanti della val Seriana, in provincia di Bergamo, in Lombardia.