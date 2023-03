Il passare della gioventù - Cruciverba

Gioventù ribelle è un videogioco freeware sparatutto in prima persona dedicato al 150º anniversario dell'Unità d'Italia, il videogioco è stato sviluppato dal Gruppo di Filiera dei Produttori Italiani di Videogiochi in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Assoknowledge - Produttori Italiani di Videogiochi e Alberghi per la Gioventù.

Ninfee rosa è un dipinto a olio su tela (81,5x100 cm) realizzato nel 1898 da Claude Monet. È conservato nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma.