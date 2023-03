Il pareggio sulla schedina - Cruciverba

Il Totocalcio (acronimo di Totalizzatore calcistico) è un concorso a premi istituito nel 1946 e attualmente gestito dalla SISAL, il cui obiettivo è la previsione degli esiti di 13 partite di calcio (14 tra il 2003 e il 2021). Per ogni singola partita inserita in schedina si deve marcare 1 se si pronostica la vittoria della squadra che gioca in casa, X se si prevede un pareggio, 2 se invece si prevede la vittoria della squadra ospite. Il montepremi è pari a ...

Sigle

Ice Cream Sandwich – versione 4.0 del sistema operativo per smartphone Android

– versione 4.0 del sistema operativo per smartphone Android Integrated Control System – sistema di controllo integrato che equipaggia l'Alfa Romeo 166

– sistema di controllo integrato che equipaggia l'Alfa Romeo 166 International Classification for Standards – sistema di classificazione per le norme tecniche elaborato dall'ISO

– sistema di classificazione per le norme tecniche elaborato dall'ISO International Commission on Stratigraphy – commissione internazionale di stratigrafia dell'International Union of Geological Sciences

– commissione internazionale di stratigrafia dell'International Union of Geological Sciences Internet chess server – server per giocare a scacchi per mezzo di Internet

– server per giocare a scacchi per mezzo di Internet Consorzio italiano di solidarietà – organizzazione umanitaria italiana

– organizzazione umanitaria italiana Indian Civil Service

Corticosteroidi Inalatori

Informatica

.ics – formato di file dello standard iCalendar

Altro