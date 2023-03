Lo si pagava entrando in città - Cruciverba

La Russia (in russo: ´, traslitterato: Rossíja, ), ufficialmente Federazione Russa (in russo: ´ ´, traslitterato: Rossíjskaja Federácija, ), è uno Stato ...

Il dazio in economia è una barriera artificiale ai flussi di beni e/o fattori tra due o più paesi, che nasce da esigenze di politica economica di un singolo Stato (o gruppo di Stati) e si manifesta in manipolazioni amministrative dei flussi di beni in entrata e in uscita dallo stato stesso. Per estensione è anche l'insieme delle strutture che ne assicurano il rispetto e l'esecuzione in frontiera, come la dogana.