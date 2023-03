Lo paga l utente TV - Cruciverba

Un'emittente televisiva (chiamata anche rete televisiva, stazione televisiva o più impropriamente canale televisivo, in inglese network), è una struttura tecnico-imprenditoriale che si occupa della telediffusione, istantanea (o con un breve ritardo) e contemporanea, in aree geografiche predisposte da un'apposita rete per telecomunicazioni, di servizi televisivi ovvero contenuti audio-video fruibili in tempo reale da utenti in possesso di un televisore.

Diritto

Canone – corrispettivo periodicamente versato come controprestazione per l'utilizzo di un bene.

– norma del diritto canonico Canone televisivo – tributo richiesto per finanziare la radiodiffusione pubblica

Religione

Canone della Bibbia – elenco dei testi contenuti nella Bibbia

– raccolta di testi del Taoismo Canone buddhista – insieme di testi del Buddhismo Canone cinese Canone pali Canone tibetano

– insieme di testi del Buddhismo

Altro

Canone – oggetto della Canonica di Epicuro che è la «scienza del canone» (cfr. Lettera ad Erodoto , Intr. e 1) che indica i principi fondamentali del pensare e dell'agire.

– opera di medicina di Avicenna Canone – lista dei libri ritenuti più importanti di una data tradizione o un dato periodo storico.

