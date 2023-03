Ornamenti a spirale - Cruciverba

La cultura di Cucuteni-Tripillia, nota anche come cultura di Cucuteni (romena), cultura di Tripillia (dall'ucraino i) o cultura di Tripol'e (dal russo ), è una cultura archeologica neolitico che fiorì fra il 5500 a.C. e 2750 a.C. circa nella regione del Dnestr-Dnepr dell'attuale Romania, Moldavia e Ucraina (in particolare in Podolia). I Tripiliani costruirono le più grandi città in Europa, ognuna di esse con 10.000 o 15.000 persone. Gli ...

La voluta è un particolare ornamento geometrico di forma a spirale. Già dall'antichità classica inserita in architettura, specialmente nel capitello della colonna, proveniente dall'esperienza scultoria. Si ottiene tracciando consecutivamente linee ad arco che formano il cosiddetto nastro, aventi centro via via in una serie di punti disposti nei vertici di un piccolo quadrato generatore inscritto in un cerchio chiamato occhio della voluta. Come descritto anche da Palladio e Vignola, le soluzioni possono essere innumerevoli.