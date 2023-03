Ora in piena notte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ora in piena notte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UNA

Soluzione e Curiosità per: Ora in piena notte Con cavalcavia si designa solitamente l'incrocio di un tratto ferroviario o stradale con un percorso posto a un livello più basso. Un incrocio posto allo stesso livello tra una ferrovia e una strada, una via o una piazza è al contrario definito passaggio a livello, mentre fra due strade prende il nome di intersezione a raso. Astronomia 160 Una – asteroide del sistema solare Cinema Una – film del 2016 diretto da Benedict Andrews Codic una – codice ISO 639-3 della lingua orth watut Geografia Una – fiume della penisola balcanica, tributario della Sava Brasile Una – municipio dello stato di Baiha India Una – città del Gujarat

– città del Gujarat Una – città dell'Himachal Pradesh Distretto di Una – distretto dell'Himachal Pradesh

– città dell'Himachal Pradesh Musica Una – brano musicale di Lucio Battisti

– brano musicale di Lucio Battisti UNA – nome d'arte di Marzia Stano, cantante degli Jolaurlo Onomastica Una – nome proprio di persona inglese e irlandese femminile Sigle Universiteit van de Nederlandse Antillen – università delle Antille Olandesi

– università delle Antille Olandesi University of North Alabama – università statunitense

– università statunitense UNA – Unione Nazionale dell'Avicoltura

– Unione Nazionale dell'Avicoltura Aziende della comunicazione unite (UNA) – organizzazione di categoria italiana

– organizzazione di categoria italiana Ukraïns'ka Nacional'na Armija – "Esercito Nazionale Ucraino", formazione armata della seconda guerra mondiale

– "Esercito Nazionale Ucraino", formazione armata della seconda guerra mondiale United Nationalist Alliance – partito politico filippino Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Una» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

