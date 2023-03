Un opera poetica come i Sepolcri di Foscolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un opera poetica come i Sepolcri di Foscolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARME

Soluzione e Curiosità per: Un opera poetica come i Sepolcri di Foscolo Le Grazie è un poemetto o carme incompiuto, composto nel 1812 da Ugo Foscolo, e dedicato allo scultore Antonio Canova, che in quel momento lavorava al gruppo marmoreo delle Grazie. Il primo nucleo nacque nel 1803, ma la vera stesura, mai completata, avvenne nel 1812-13 e terminò l'anno della morte del poeta nel 1827. Il Carme 5 di Catullo è il quinto carme del Liber catulliano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Un opera poetica come i Sepolcri di Foscolo : opera; poetica; come; sepolcri; foscolo; Si può dire di opera grandissima, gigante Un posto al sole: __ opera L autorizzazione ad operare per conto terzi Completare l opera Soluzione di un operazione matematica La poetica è di Orazio poeticamente carico Una supplica poetica poetica e sentimentale Andato via poeticamente Uno come Totila Era utilizzato come anestetico negli ospedali Gli show come X Factor Approvato come un record Cantare come J-Ax Un opera come i sepolcri di Foscolo sepolcri monumentali Ippolito : scrisse il poema I sepolcri Un opera come i Sepolcri di foscolo Ugo foscolo ne scrisse due famose foscolo: Le ultime lettere di Jacopo _ Lo Iacopo creato da foscolo Ugo foscolo le dedicò uno stupendo sonetto Cerca altre Definizioni