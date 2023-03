Dà le norme per la pratica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà le norme per la pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEORIA

Soluzione e Curiosità per: Da le norme per la pratica Le norme di buona fabbricazione (NBF), o buone prassi di fabbricazione, o ancora norme di buona preparazione (NBP), sono un insieme di regole, procedure e linee guida in base alle quali vengono prodotti i farmaci (in Europa si usa il termine medicinali), i cibi e le sostanze farmacologicamente attive (in inglese Active Pharmaceutical Ingredients, API). Il termine teoria (dal greco e theoréo "guardo, osservo", composto da a thèa, "spettacolo" e horào, "vedo") indica, nel linguaggio comune, un'idea nata in base ad una qualche ipotesi, congettura, speculazione o supposizione, anche astratte rispetto alla realtà. La stessa etimologia si trova nel termine teoresi anch'esso col significato di opposto alla prassi, ma mentre la teoria può prevedere o auspicare un'applicazione pratica, la teoresi la esclude a priori Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Dà le norme per la pratica : norme; pratica; Disciplinare, ordinare secondo norme Così è detto un enorme edificio che deturpa il paesaggio Un enorme fiasco Tozzo dinosauro dalla testa enorme norme che si seguono nel giudicare La pratica con cui si preleva il latte dalla mucca Deve seguirlo una pratica Migliora il proprio chi pratica il fitness Si pratica in piscina pratica di un mestiere Cerca altre Definizioni