È Nevada in Andalusia e in California - Cruciverba

La Sierra è un termine utilizzato per descrivere catene montuose o regioni montuose. In Andalusia, una comunità autonoma della Spagna, la Sierra Nevada è una catena montuosa situata nella provincia di Granada. Caratterizzata da imponenti vette e paesaggi spettacolari, è una meta popolare per gli amanti dell'escursionismo, dello sci e della natura in generale. Dall'altra parte del mondo, in California, la Sierra Nevada è una famosa catena montuosa che si estende per circa 640 km attraverso lo stato. È conosciuta per la sua bellezza panoramica, i suoi laghi alpini e il Parco Nazionale di Yosemite, uno dei parchi più iconici degli Stati Uniti. La Sierra, sia in Andalusia che in California, offre un ambiente mozzafiato e ricco di avventure per gli amanti della natura.

