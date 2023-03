Nemici... per la pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nemici... per la pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACARI

Soluzione e Curiosità per: Nemici... per la pelle Nemici per la pelle è un film del 1968 diretto da Denys de La Patellière. Gli acari (Acarina) sono una sottoclasse di aracnidi composta da due o tre superordini o ordini: Acariformi (o Actinotrichida), Parassitiformi (o Anactinotrichida) e Opilioacariformes; quest'ultimo è spesso considerato un sottogruppo all'interno dei parassitiformi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

