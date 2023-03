Ha le more tra le spine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha le more tra le spine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROVO

Soluzione e Curiosità per: Ha le more tra le spine La mora (o anche mora di rovo) è il nome comune dato al frutto di diverse varietà del genere Rubus e incluso nella categoria commerciale dei frutti di bosco. Dal punto di vista botanico è una polidrupa. Uccelli di rovo (The Thorn Birds) è una miniserie televisiva del 1983 diretta da Daryl Duke. Tratta dall'omonimo romanzo scritto da Colleen McCullough nel 1977, è interpretata da Richard Chamberlain e Rachel Ward. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

