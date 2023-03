Un monaco senza voti - Cruciverba

Il Principato di Monaco (in francese Principauté de Monaco) è una città-Stato indipendente dell'Europa occidentale.

Si dice noviziato quel periodo in cui un gruppo di persone che intendono entrare a far parte di un ordine religioso, si impegnano, sotto la guida di un padre maestro - o di una madre maestra - a conoscere il significato della vita religiosa e ad approfondire le caratteristiche dell'istituto. Per estensione, con noviziato si intende il luogo in cui i novizi trascorrono il loro periodo di conoscenza della vita religiosa e dell'istituto.