Un millesimo di chilo - Cruciverba

Chilo (o kilo) è un prefisso che deriva dal francese kilo, nonché dal greco , chílioi, mille, nei nomi di unità di misura multiple (così come introdotti dalla Convenzione del 1795) per il sistema metrico decimale che esprime il fattore 103, ovvero 1000, mille. In lingua italiana viene correntemente utilizzato trascritto come chilo.

Il grammo (simbolo: g) è un'unità di misura della massa. Esso equivale a un millesimo di chilogrammo, l'unità base del SI. Il suo nome deriva dalla parola greca grámmax (piccolo peso).