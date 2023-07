Un mezzo per tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mezzo per tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BICI

Significato/Curiosità : Un mezzo per tutti

La bicicletta, spesso chiamata semplicemente "bici", è un mezzo di trasporto accessibile a tutti. È un veicolo a due ruote che funziona con la forza umana, consentendo alle persone di spostarsi in modo efficiente e sostenibile. La bicicletta offre numerosi vantaggi, come l'essere un mezzo economico, ecologico e salutare. È adatta a persone di diverse età e livelli di fitness, offrendo un modo divertente per esplorare l'ambiente circostante e mantenere uno stile di vita attivo. Le biciclette sono utilizzate per una varietà di scopi, come andare al lavoro, fare commissioni, fare sport o semplicemente per godersi una pedalata ricreativa. Inoltre, le biciclette sono considerate un mezzo di trasporto sostenibile che contribuisce a ridurre l'inquinamento atmosferico e a migliorare la salute pubblica. La bici rappresenta un modo versatile ed accessibile per spostarsi, godere dell'aria aperta e vivere uno stile di vita più sano e attivo.

