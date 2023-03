In mezzo alla corruzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo alla corruzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UZ

Soluzione e Curiosità per: In mezzo alla corruzione Mafia Capitale, denominata anche operazione Mondo di Mezzo, è un termine giornalistico volto a definire la collusione tra funzionari della pubblica amministrazione e diverse società e aziende riconducibili a Massimo Carminati e Salvatore Buzzi nella città di Roma. Tuttavia nel 2020 la Corte suprema di cassazione ... Geografia Uz – comune degli Alti Pirenei (Francia)

– comune degli Alti Pirenei (Francia) Už – fiume dell'Ucraina e della Slovacchia

– fiume dell'Ucraina e della Slovacchia Uz – fiume della Romania

– fiume della Romania Uz – terra dove vive il personaggio biblico di Giobbe Sigle University of Zimbabwe – università dello Zimbabwe Codici UZ – codice vettore IATA di Tesis Air Cargo

uz – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua usbeca

UZ – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Uzbekistan Informatica .uz – dominio di primo livello dell'Uzbekistan

– dominio di primo livello dell'Uzbekistan UZ – Acronimo di "Unified Zone" nome della rete unificata dei collegi della Scuola Normale Superiore Altro Uz – personaggio biblico della Genesi, figlio di Aram

UZ – targa automobilistica di Belfast (Regno Unito)

