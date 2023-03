Si mette in lavatrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette in lavatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DETERSIVO

Soluzione e Curiosità per: Si mette in lavatrice Candy S.p.A. è un'azienda italiana con sede legale a Monza e sede operativa a Brugherio (MB), che opera nella produzione di elettrodomestici, dal 2018 controllata dalla multinazionale cinese Haier. Un detergente è composto da una miscela di sostanze chimiche in polvere o liquide che servono a rimuovere lo sporco da una superficie. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Si mette in lavatrice : mette; lavatrice; Cura carie e mette apparecchi mettere a tacere mettere a punto... il minimo Rimetterci la pelle Chi l ammazza, non commette un reato Di solito non si lavano coi bianchi in lavatrice Inaccessibile a lavatrice accesa Si aggiunge in lavatrice liquido o in polvere Lo fa la lavatrice Cerca altre Definizioni