Metà aprile - Cruciverba

Meta Platforms, Inc., nota più semplicemente come Meta, è un'impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger e sviluppa i visori di realtà virtuale Oculus Rift, fondata nel 2004 da Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes con il nome di Facebook, Inc.. La società ha assunto il nome attuale a partire dal 28 ottobre 2021.

Sigle

Aeromobile a pilotaggio remoto (drone)

(drone) Annual Percentage Rate – tasso annuo o Indice sintetico di costo

– tasso annuo o Indice sintetico di costo Anamnesi Patologica Remota

Anagrafe della popolazione residente

della popolazione residente Alleanza per la Romania – partito politico romeno attivo tra il 1997 e il 2002

Codici