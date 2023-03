Un medico di famiglia che non può accettare nuovi pazienti - Cruciverba

In questa voce sono elencati i personaggi della serie televisiva Un medico in famiglia. Determinati personaggi sono chiaramente identificati nella serie con il nome e cognome (ad esempio Oscar Nobili, Augusto Torello): nel loro caso, il cognome viene riportato nel titolo del paragrafo. Altri personaggi, invece, hanno avuto un cognome che è stato modificato da una stagione all'altra (ad esempio Enrica, Tea, Fausto) oppure non hanno mai indicato un cognome (ad esempio Gloria, Reby, ...

Il termine massimalismo in chiave marxista nasce in seguito all'approvazione del Programma di Erfurt (Erfurter Programm), in occasione del Congresso di Erfurt del Partito Socialdemocratico di Germania (SPD) tenutosi l'anno 1891 ad Erfurt, il quale si suddivideva in un programma massimo e in un programma minimo. I socialisti massimalisti affermavano di voler realizzare il programma massimo, che secondo loro avrebbe portato al traguardo dello Stato socialista.