Materiali derivano da rocce triturate - Cruciverba

Un radicale (in cinese: ; pinyin: Bùshou; in dialetto cantonese: Bou6sau2; in giapponese: Bushu ; in coreano: Busu ; in vietnamita B th) è un componente grafico degli hanzi (, i caratteri cinesi o "sinogrammi"), utilizzato per trovare le parole sul dizionario. Tutti i sinogrammi, sia tradizionali che moderni, sono scomponibili in parti più piccole, che sono proprio i radicali, che quindi formano i "mattoncini" della scrittura, le unità minime. ...

In chimica, è detta inerte una specie chimica o un materiale che, seppur presente nell'ambiente in cui si svolge una determinata reazione chimica, non prende parte a quest'ultima e non ne modifica il meccanismo di reazione (come invece succede nel caso dei catalizzatori).