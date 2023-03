Marciare... in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marciare... in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CI

Soluzione e Curiosità per: Marciare... in centro Lo sbarco in Sicilia (nome in codice operazione Husky) è stata un'importante campagna militare svoltasi nel contesto della seconda guerra mondiale. L'operazione fu attuata dagli Alleati sulle coste siciliane nelle prime ore del 10 luglio 1943, con l'obiettivo di aprire un fronte nell'Europa continentale e invadere e sconfiggere il Regno d'Italia, concentrando in un secondo momento i propri sforzi ... Sigle Carta d'identità

Chemical ionization – ionizzazione chimica, tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa

– ionizzazione chimica, tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa Common Interface – interfaccia elettronica digitale per apparecchi televisivi sviluppata dal DVB Project

– interfaccia elettronica digitale per apparecchi televisivi sviluppata dal DVB Project Configuration Item nella Gestione della configurazione

nella Gestione della configurazione Credito Italiano

Carico insulinico

Cardiac Input – Ritorno venoso al cuore (vedi Gittata cardiaca) Aeronautica Albatros C.I – biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke Codici CI – codice vettore IATA di China Airlines

CI – codice FIPS 10-4 del Cile

CI – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Costa d'Avorio

CI – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Cibitoke (Burundi)

CI – codice ISO 3166-2:IT della provincia soppressa di Carbonia-Iglesias (Italia)

CI – codice ISO 3166-2:NI di Chinandega (Nicaragua) Informatica .ci – dominio di primo livello della Costa d'Avorio Linguistica ci – digramma corrispondente in italiano al fonema [] Altro CI – sigla della congregazione dei Giuseppini del Belgio

CI – sigla della Provincia di Carbonia-Iglesias

Ci – abbreviazione di cirro

CI – 101 nel sistema di numerazione romano

Ci – simbolo del curie

Ci – forma di poesia lirica cinese

– forma di poesia lirica cinese ci – pronome della lingua italiana

Proteina cI – inibitore di trascrizione del fago lambda

– inibitore di trascrizione del fago lambda C.I. – indice internazionale dei coloranti (Colour Index International) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «ci» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

