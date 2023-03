Il marcato carattere da stampa - Cruciverba

La serigrafia o stampa serigrafica è una tecnica di stampa di tipo permeografico che oggi utilizza come matrice un tessuto di poliestere, un tessuto di acciaio o un tessuto in nylon teso su un riquadro in alluminio, metallo verniciato o legno definito "quadro serigrafico" o "telaio serigrafico". Il tessuto utilizzato è detto anche "tessuto per serigrafia" o "tessuto serigrafico".

In tipografia, il grassetto o neretto è un carattere più marcato e scuro rispetto al carattere normale (o tondo): serve a dare maggior enfasi a una parola (o a un gruppo limitato di parole).