Si mangiano per vizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mangiano per vizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UNGHIE

Soluzione e Curiosità per: Si mangiano per vizio Lo chiamavano Trinità... è un film del 1970 scritto e diretto da E.B. Clucher, regista anche del sequel ...continuavano a chiamarlo Trinità uscito un anno dopo. È un western all'italiana in versione commedia. L'unghia (latino ungula, diminutivo di unguis, unghia) è una struttura semitrasparente con cui finisce l'estremità delle dita di molti animali, in genere appartenenti alla classe dei tetrapodi, essere umano compreso. Le unghie caratterizzano le classi rettili, uccelli e mammiferi; la loro struttura si è evoluta filogeneticamente a partire dai rettili, con l'esclusione degli anfibi pipidi che hanno evoluto strutture ungueali in maniera indipendente. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Si mangiano per vizio : mangiano; vizio; Si mangiano giocando Si mangiano con i Wurstel Si mangiano nel picnic Si mangiano con i salumi e con i formaggi Si mangiano a piccole fette Il servizio segreto degli Stati Uniti Prodotto o servizio di livello superiore ing Ha il vizio di rosicchiarsi le unghie Il servizio vincente nel gioco del tennis Si accende per vizio Cerca altre Definizioni