La madre di Ares - Cruciverba

Ares nella religione greca è il figlio di Zeus ed Era. Viene molto spesso identificato tra i dodici Olimpi come il dio della guerra in senso generale, ma si tratta di un'imprecisione perché in realtà Ares è il dio solo degli aspetti più violenti della guerra e della lotta intesa come sete di sangue.

Astronomia

Era – vecchio nome di Elara, satellite di Giove

Era – nome italiano dell'asteroide 103 Hera

Codici

ERA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Erigavo (Somalia)

era – codice ISO 639-3 della lingua eravallan

Geografia

Italia