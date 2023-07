Macchine per tessere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchine per tessere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TELAI

Altra risposta : TELAI

Significato/Curiosita : Macchine per tessere

Spiccata inventiva, costruì anche una macchina per tessere il lino, un macchinario per la produzione di corde e un altro per la lucidatura del marmo. fulton... 2014). ^ ziv bar-yossef, andrei z. broder e ravi kumar, sic transit gloria telae: towards an understanding of the web's decay, in proceedings of the 13th... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Macchine per tessere : macchine; tessere; Grandi macchine per la stampa di riviste; macchine da stampa; Obiettivo delle macchine da presa; La macchine tta del fumatore; Scienza che studia il comportamento umano applicato alle macchine ; macchine con bozzelli in grado di sollevare pesi; Gioco con le tessere ; Intessere stuoie o danze; Un gioco con le tessere ; Si fa con tessere di legno; Decorazione fatta di tessere colorate;

Cerca altre Definizioni