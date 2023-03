Le leggi della Chiesa - Cruciverba

Le leggi razziali fasciste furono un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi applicati in Italia fra il 1938 e il primo lustro degli anni quaranta, inizialmente dal regime fascista e poi dalla Repubblica Sociale Italiana, rivolti prevalentemente contro le persone ebree.

Il Canone buddhista è l'insieme dei testi sacri del Buddhismo, tradizionalmente indicati come Tripiaka ("tre canestri") e suddivisi in tre canoni: il Canone pali (o Pali Tipiaka), il Canone cinese (, Dàzàng jing), e il Canone tibetano (composto dal Kangyur e dal Tanjur), così denominati in base alla lingua degli scritti. Parte dei Canoni cinese e tibetano si rifanno ad un precedente Canone tradotto in sanscrito ibrido sotto l'Impero Kushan, per la maggior parte andato perduto.