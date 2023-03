Istituzioni dello Stato - Cruciverba

Le Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A (abbreviato FS), fino al 21 giugno 2011 Ferrovie dello Stato, sono una società pubblica italiana che opera sia nel settore del trasporto ferroviario sia in quello del trasporto pubblico locale, nonché in quello delle merci, il tutto gestito da società partecipate quali Trenitalia o Mercitalia Rail. La società, che assume la veste di holding, è un'impresa pubblica in forma di società per azioni, qualificabile quale organismo di ...

Il termine ente (dal latino ens, participio presente del verbo esse, 'essere') nel linguaggio giuridico viene utilizzato talora come sinonimo di persona giuridica, altre volte con un significato più ampio.