Istituto Musicale - Cruciverba

Sigle

Inoffizieller Mitarbeiter – collaboratore non ufficiale della Stasi

Instant messaging – sistema di messaggistica istantanea

Intramuscolare – metodo parenterale di somministrazione farmaci

Codici

IM – codice vettore IATA di Menajet

IM – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per l'Isola di Man

IM – codice ISO 3166-2:GE di Imereti (Georgia)

IM – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Imperia (Italia)

IM – codice ISO 3166-2:NG di Imo (Nigeria)

Informatica

.im – dominio di primo livello dell'isola di Man

Medicina

i.m. (o IM) – acronimo di intramuscolare

Musica

IM – etichetta discografica italiana

Religione

I.M. – suore di Santa Marcellina (Marcelline)

Matematica

Immagine – particolare insieme riferito ad una funzione.

