Le isole con Maiorca - Cruciverba

Maiorca ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ma'jrka/; indicata anticamente come Maiorica o Maiolica; in catalano e spagnolo Mallorca) è la più grande delle isole Baleari, la settima fra le più grandi isole del ...

Le isole Baleari (in catalano: Illes Balears, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['iz bl'as]; in spagnolo: Islas Baleares, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['islas ßale'aes]) sono un arcipelago del Mar Mediterraneo occidentale, situato tra il Mar di Sardegna ed il Mare delle Baleari, che si costituisce come una comunità autonoma della Spagna, composta da una sola provincia. Il capoluogo è Palma di Maiorca, mentre le lingue ufficiali sono lo spagnolo ed il catalano, quest'ultimo parlato nella sua variante diatopica regionale nota come balearico (suddiviso in tre sottovarianti, il maiorchino, il minorchino e l'ibizenco).