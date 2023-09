Intratteneva i samurai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intratteneva i samurai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GEISHA

Significato/Curiosita : Intratteneva i samurai

Intitolata "samurai night fever", in cui belushi interpretava john travolta come "samurai". i due suoi personaggi davvero di spicco erano "il samurai futaba"... segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la geisha (pron. ['gia], plurale geisha'.'; in giapponese ()) o gheiscia, raramente gheisa...