L intesse il romanziere - Cruciverba

Viaggio con Charley (titolo originale Travels with Charley: In Search of America) è un reportage di viaggio dello scrittore statunitense John Steinbeck, premio Nobel per la letteratura, pubblicato nel 1962.

Trama – in narratologia, genericamente l'insieme degli eventi più importanti contenuti in un'opera narrativa

– in narratologia, genericamente l'insieme degli eventi più importanti contenuti in un'opera narrativa Trama – insieme di fili che concorrono nel formare un tessuto

– insieme di fili che concorrono nel formare un tessuto Trama – nei funghi, parte inferiore del cappello

– nei funghi, parte inferiore del cappello Trama – etichetta discografica brasiliana

– etichetta discografica brasiliana Trama – L’unità dati del livello di collegamento (indicata talvolta come DL-PDU cioè “Data Link-PDU”)

– L’unità dati del livello di collegamento (indicata talvolta come DL-PDU cioè “Data Link-PDU”) Trama – sorgente di magia nell'universo immaginario di Forgotten Realms

– sorgente di magia nell'universo immaginario di Gennaro Trama (1856-1927) – vescovo cattolico italiano

