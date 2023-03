L insieme dei capi di un azienda - Cruciverba

Benetton Group (pronuncia Benettón, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/benet'ton/) è un'azienda tessile italiana fondata nel 1965 da Luciano, Gilberto, Giuliana e Carlo Benetton, con sede a Ponzano Veneto in Provincia di Treviso, produttrice di abbigliamento con una propria rete di negozi in franchising nel mondo nella quale si vendono prodotti a marchio United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton e Sisley.

Un dirigente è una figura professionale, che sta ad indicare un individuo che si trova al vertice di un'organizzazione, ente o istituto pubblico o privato. Viene spesso indicato come manager.