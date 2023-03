S ingrana per indietreggiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S ingrana per indietreggiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RETROMARCIA

Soluzione e Curiosità per: S ingrana per indietreggiare Il cambio (o cambio di velocità) è un componente meccanico che ha la funzione di modificare la caratteristica della coppia motrice di un motore, similmente ad un riduttore di velocità. Inoltre permette di selezionare di volta in volta un rapporto di trasmissione differente, a seconda della gamma di cui il cambio è dotato. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

