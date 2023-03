L influenza che fa strage di uccelli - Cruciverba

Achille (in greco antico: e, Achilléus; in latino: Achilles, -is), soprannominato piè veloce o piè rapido, è un eroe leggendario della mitologia greca, protagonista della guerra di Troia descritta dall'Iliade.

L'Influenza aviaria (nota anche come peste aviaria, dal latino avis "uccello") è una malattia infettiva contagiosa altamente diffusiva, dovuta a un virus influenzale di ceppo A (orthomyxovirus), che colpisce diverse specie di uccelli selvatici e domestici, con sintomi che possono essere inapparenti o lievi (virus a bassa patogenicità), oppure gravi e sistemici con interessamento degli apparati respiratorio, digerente e nervoso e alta mortalità (virus ad alta patogenicità). Il virus può trasmettersi agli umani, come è stato definitivamente dimostrato a partire dal 1997.