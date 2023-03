Individua l automobile e la moto - Cruciverba

La chinetosi (o cinetosi) è un disturbo neurologico che alcuni individui provano in seguito a degli spostamenti ritmici o irregolari del corpo durante un moto, ad esempio in altalena, su di una giostra, o durante viaggi con mezzi di trasporto come nave, automobile, aereo, ecc.

Architettura

Targa – elemento architettonico

Armi

Targa – arma bianca

Informatica

Targa – formato di file

Musica

Targa – casa discografica italiana

Premi

Targa – riconoscimento onorifico o commemorativo

Veicoli

Targa automobilistica – metodo di identificazione di un veicolo

– metodo di identificazione di un veicolo Targa – tipo di autovetture

Altro