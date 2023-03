Impedisce di concentrarsi - Cruciverba

Non mangiate le margherite (Please Don't Eat the Daisies) è un film commedia del 1960, diretto dal regista Charles Walters, con protagonisti Doris Day e David Niven.

Il Capitan Fracassa (titolo originale Le capitaine Fracasse) è un romanzo d'appendice di Théophile Gautier pubblicato a puntate, dal 25 dicembre 1861 al 30 giugno 1863 sulla Revue Nationale et Étrangère; nello stesso 1863 fu pubblicata la prima edizione in volume; due anni dopo si ebbe un'edizione illustrata dal Dorè che divenne molto popolare.