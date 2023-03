Guidò gli Ebrei attraverso il Mar Rosso - Cruciverba

La storia degli ebrei risalirebbe, secondo la tradizione ebraica, ai patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, che vissero a Canaan verso il XVIII secolo a.C.. gli ebrei discendono in gran parte dalle Tribù di Giuda e Simeone, e parzialmente da altre tribù israelite, specialmente quelle di Beniamino e Levi, che insieme avevano formato l'antico Regno d'Israele e, in seguito, il Regno di Giuda. La prima menzione d'Israele come popolo è stata rinvenuta iscritta sulla Stele di Merenptah, che ...

Mosè (latino: Moyses; Moisè in italiano arcaico; in ebraico: , standard Moshé, tiberiense Mošeh; greco: Ms, Moyss; in arabo: , Musa; in copto: , Mose; ge'ez: , Musse) fu per gli Ebrei il rav per antonomasia (Moshé Rabbenu, Mosè il nostro maestro), e tanto per gli Ebrei quanto per i cristiani egli fu la guida del popolo ebraico secondo il racconto biblico dell'Esodo; per i musulmani, invece, Mosè fu innanzitutto uno dei profeti e dei messaggeri inviati da Dio ai figli di Israele, e a cui fu affidata una rivelazione autentica, la Torah, la quale, tuttavia, fu successivamente alterata e corrotta dai giudei.