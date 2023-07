Grossi fiori a palla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossi fiori a palla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORTENSIE

Altra risposta : DALIE - ORTENSIE

Significato/Curiosita : Grossi fiori a palla

Ornamentali, ricordiamo: viburnum opulus arbusto alto fino a 6 m, noto col nome di oppiono, palla di neve o pallone di maggio, con rami lisci di colore grigio... La forma dei frutti simili a coppe per l'acqua. il nome più diffuso di ortensia (nome volgare) deriva da un altro nome scientifico dello stesso genere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

