Gran Turismo Injection - Cruciverba

Turbocharged Direct Injection, abbreviato in TDI, è la denominazione commerciale utilizzata da Volkswagen e Audi per i suoi motori diesel ad iniezione diretta. Poiché tale sigla viene utilizzata a prescindere dalla specifica soluzione tecnica adottata per l'impianto di alimentazione, esistono tre tipologie di motori turbodiesel commercializzati con la denominazione TDI, spiegati di seguito.

La Volkswagen Golf è un'autovettura che appartiene al segmento C (compatte - kompaktklasse) presentata dalla casa tedesca Volkswagen nella primavera del 1974, e da allora divenuta in breve tempo suo simbolo. Nel mercato nordamericano la I e la V serie sono state commercializzate con il nome di Volkswagen Rabbit, le restanti (II-III-IV-VI e VII) con la denominazione Golf. Nel corso degli anni si sono succedute otto generazioni.