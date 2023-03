Gli insetti come le vespe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli insetti come le vespe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : IMENOTTERI

Soluzione e Curiosità per: Gli insetti come le vespe I Vespidi (Vespidae Latreille, 1802) sono una famiglia di insetti dell'ordine degli Imenotteri, comunemente noti come vespe. Gli imenotteri (Hymenoptera Linnaeus, 1758) sono un ordine di insetti, incluso nella sottoclasse Pterygota (Endopterygota o Oligoneoptera) e, come unico ordine, nella sezione Hymenopteroidea, che comprende oltre 120.000 specie diffuse in tutto il mondo. Il nome si riferisce alle ali membranose, e deriva dal greco antico µ (hymèn, "membrana") e pte (pteròn, "ala"). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

