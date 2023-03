In geometria e è quello greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In geometria e è quello greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PI

Soluzione e Curiosità per: In geometria e e quello greco In geometria una piramide (dal greco: paµ, pyramís) è un poliedro formato dal collegamento tra una base poligonale e un punto, chiamato apice. Ogni bordo e ogni apice di base formano un triangolo, chiamato faccia laterale; è un solido conico a base poligonale. Una piramide con una base di n lati ha n + 1 vertici, n + 1 facce e 2 n spigoli; tutte le piramidi sono duali. Il pi greco è una costante matematica, indicata con la lettera greca p {\displaystyle \pi } (pi), scelta in quanto iniziale di pefea (perifereia), circonferenza in greco. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

