Un fuoristrada molto confortevole - Cruciverba

La Jeep Wrangler è un fuoristrada prodotto dalla casa automobilistica americana Jeep dal 1986 per sostituire la CJ. Nel corso degli anni ne sono state prodotte quattro diverse serie, denominate YJ, TJ, JK e JL.

Sport Utility Vehicle, (in italiano Veicolo di Utilità Sportiva, acronimo SUV) identifica una particolare categoria di autoveicoli dall'assetto rialzato e, tendenzialmente, con trazione integrale. Generalmente i SUV sono suddivisi in quattro principali categorie, in base alle dimensioni: Urban, Compact, Large e Premium.