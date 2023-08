Il fiume di Orléans - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiume di Orléans. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LOIRA

Significato/Curiosità : Il fiume di Orléans

Il fiume di Orléans, noto anche come Loira, è uno dei fiumi più importanti e iconici della Francia. Lungo oltre 1.000 chilometri, il fiume attraversa il paesaggio pittoresco e variegato del paese, sfiorando molte città e villaggi storici lungo il suo corso. Orléans, la città da cui prende il nome, è uno dei punti focali lungo il fiume, con la sua ricca storia e la sua architettura affascinante. La Loira è famosa per la sua bellezza naturale, con i suoi lussureggianti vigneti, le colline verdi e le affascinanti isole fluviali. Inoltre, il fiume è stato riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO per la sua importanza storica e culturale. È un luogo ideale per praticare attività all'aperto come escursioni, ciclismo e crociere fluviali, offrendo un'esperienza unica nel cuore della Francia.

