Fiume dell Ucraina - Cruciverba

Questa è una lista dei maggiori fiumi che scorrono attraverso l'Ucraina. I fiumi più grandi che scorrono o lambiscono l'Ucraina sono il Dnipro, il Dnister e il Danubio.

Il Dnestr (in russo: , traslitterato: Dnestr; in bielorusso: ; in ucraino: , traslitterato: Dnister; in polacco Dniestr; in romeno Nistru; in latino: Tyras o Danastris) è un fiume che scorre nei territori di Ucraina e Moldavia; è lungo 1 370 km e ha un bacino idrografico di 80 000 km².