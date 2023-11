La definizione e la soluzione di: Fervore nel lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OPEROSITÀ

Altra risposta : ZELO

Significato/Curiosita : Fervore nel lavoro

Settecento fu il secolo che senza dubbio donò maggior fervore ai lavori compiuti in santuario a corbetta. nel 1733, infatti, venne progettata la riedificazione... Settecento fu il secolo che senza dubbio donò maggioraicompiuti in santuario a corbetta.1733, infatti, venne progettata la riedificazione... Il termine industria (dal latino industria (-ae), a sua volta di etimologia incerta, che significa "operosità" e "attività") viene utilizzato in senso lato per indicare qualsiasi attività umana che viene svolta allo scopo di generare beni o servizi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

