Era utilizzato come anestetico negli ospedali - Cruciverba

Soluzione e Curiosità per: Era utilizzato come anestetico negli ospedali La ketamina (o più raramente ketammina o chetammina) è un farmaco analgesico-dissociativo, unico composto della classe delle arilcicloesilammine approvato per uso medico, utilizzato per l'induzione e il mantenimento dell'anestesia a oggi perlopiù in ambito veterinario, pediatrico e traumatologico. Chimica Etere – molecola della classe degli eteri Etere dietilico , o " etere " – sostanza chimica che in passato veniva utilizzata nelle anestesie Etere dimetilico – combustibile per motori

– molecola della classe degli eteri Filosofia Etere – Sinonimo filosofico di quintessenza o quinto elemento classico in aggiunta a fuoco, aria, acqua e terra Fisica Etere (o etere luminifero) – ipotetico mezzo materiale attraverso cui si pensava si propagassero le onde elettromagnetiche prima dell'affermarsi della teoria della relatività ristretta Storia Etere – divinità della mitologia greca

– divinità della mitologia greca Etere – cortigiane dell'antica Grecia

Etere – cortigiane dell'antica Grecia

