L emirato che ha ospitato gli ultimi campionati mondiali di calcio - Cruciverba

Il campionato mondiale di calcio 2022 o Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 (in arabo: 2022 , Kas alaalam alFIFA 2022, in inglese FIFA World Cup Qatar 2022), noto anche come Qatar 2022, è stata la ventiduesima edizione della massima competizione per le rappresentative di calcio (squadre comunemente chiamate "nazionali") maschili maggiori delle federazioni sportive affiliate ...

Il Qatar (in arabo: , Qaar, pronunciato Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['qtr], Qàtar; pronuncia italiana: Katàr, Kàtar), ufficialmente Stato del Qatar, è un emirato del Medio Oriente, situato in una piccola penisola della penisola arabica. Confina a sud con l'Arabia Saudita ed è per il resto circondato dal golfo Persico.