Mauro Emanuel Icardi (Rosario, 19 febbraio 1993) è un calciatore argentino, attaccante del Galatasaray, in prestito dal Paris Saint-Germain.

Il vz. 58 è un fucile d'assalto calibro 7,62 mm progettato e prodotto in Cecoslovacchia e entrato in servizio negli anni '60 con la denominazione 7,62 mm Samopal vzor 58 (fucile automatico 7,62mm modello 1958) come sostituto dei fucili vz. 52, vz. 24 e vz. 26. Esternamente il fucile ricorda il fucile d'assalto AK-47, ma internamente il progetto sfrutta una meccanica che non ha nessun punto in comune con il meccanismo impiegato dall'arma sovietica.