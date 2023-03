Distribuisce contanti per la via - Cruciverba

Enel S.p.A. (originariamente ENEL, acronimo di Ente Nazionale per l'energia Elettrica) è una multinazionale Italiana dell’energia e uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell'energia elettrica e gas. Istituita come ente pubblico a fine 1962, si è trasformata nel 1992 in società per azioni e nel 1999, in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in Italia, si è quotata in borsa. Lo Stato italiano, tramite il Ministero ...

BANCOMAT, PagoBANCOMAT e BANCOMAT Pay sono le denominazioni commerciali che identificano in Italia, rispettivamente i circuiti di pagamento per: