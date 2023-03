Dio della vegetazione - Cruciverba

Osiride (anche Usiride, Osiris o Osiri, in greco antico: s, ellenizzazione dell'originale egizio Asar o Asir) è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico Egitto, membro dell'Enneade e re mitico dell'antico Egitto. Inventore dell'agricoltura e della religione, si riteneva che avesse regnato come civilizzatore e benefattore dell'umanità. In una delle numerose versioni del suo mito, Osiride ...

Antropologia

Ati – gruppo etnico delle Filippine

Aziende

Air Transport International – compagnia aerea statunitense

– compagnia aerea statunitense Aticarta – ex azienda del settore cartario e cartotecnico

– ex azienda del settore cartario e cartotecnico ATI Trasporti Interurbani – società di trasporti con sede in Saluzzo, confluita in Bus Company

– società di trasporti con sede in Saluzzo, confluita in Bus Company ATI - Autolinee Trasporti Interni – società di trasporti pubblica di San Marino

– società di trasporti pubblica di San Marino Aero Trasporti Italiani – compagnia aerea italiana del gruppo Alitalia

– compagnia aerea italiana del gruppo Alitalia Azienda tabacchi italiani – ex azienda del settore tabacchi

Codici

ATI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Artigas (Uruguay)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Artigas (Uruguay) ati – codice ISO 639-3 della lingua attié

Geografia

Ati – capoluogo della regione di Batha (Ciad)

Informatica

ATI Technologies – azienda canadese fornitrice di graphics processing unit e schede video

Mitologia

Ati – personaggio della mitologia greca, figlio di Eracle e Onfale

– personaggio della mitologia greca, figlio di Eracle e Onfale Ati – personaggio della mitologia greca, figlio della naiade Limnee e nemico di Perseo

– personaggio della mitologia greca, figlio della naiade Limnee e nemico di Perseo Ati – personaggio della mitologia greca, figlio di Zeto e di Aedona

– personaggio della mitologia greca, figlio di Zeto e di Aedona Ati – personaggio della mitologia greca, figlio di Mane, re della Frigia

– personaggio della mitologia greca, figlio di Mane, re della Frigia Ati - personaggio della mitologia greca che appare nell' Eneide, troiano amico di Ascanio

Sigle